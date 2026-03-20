"Они попались". На Западе рассказали, какой новый сюрприз преподнес Иран

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Иран располагает гораздо большим количеством баллистических ракет, чем считали в западных странах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Конечно, они — Трамп и израильтяне — попались. Думаю, они многого не учли, когда начинали этот конфликт. <…> Я утверждаю, основываясь на видеозаписях подземных ракетных баз в Иране, что у Ирана больше баллистических ракет, чем предполагалось на Западе. Это происходит в то время, когда две ключевые системы вооружения Запада для борьбы с баллистическими ракетами — комплексы THAAD и Patriot — фактически исчерпали свой ресурс. Их больше нет", — отметил он.
Вместе с тем эксперт объяснил, откуда у США взялась нехватка зенитных ракет.
"Дружба и бюрократия — одна из причин, по которой Соединенные Штаты строят так мало ракет Patriot. <…> Они стоят дорого. <…> Их стоимость колеблется от четырех до шести миллионов долларов за единицу, и они все еще собираются вручную", — объяснил Джонсон.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.