На Западе заявили, что власти США сознательно провалили операцию в Иране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Разведка и директор Объединенного штаба США предупреждали американскую администрацию, что военная кампании в Иране обречена на неудачу, пишет Steigan.
"Американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана. Они пришли к выводу, что даже масштабная военная атака на Иран вряд ли свергнет Исламскую Республику Иран и ее государственную систему. Однако по какой-то причине этот доклад проигнорировали", — утверждает издание.
Также в статье рассказывается, что Белый дом пренебрег мнениями высших должностных лиц в военной иерархии США.
"Всего за два дня до начала войны с Ираном Трамп уволил вице-адмирала Фреда Качера, директора Объединенного штаба. Качер якобы пытался отговорить Трампа от нападения на Иран из-за рисков, недостатка боеприпасов и вероятных потерь. Будучи высшим оперативным офицером Вооруженных сил США, <…> Качер был лучше всех подготовлен, чтобы дать президенту столь необходимый взгляд на реальность", — сообщается в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00