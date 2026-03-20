Президент Ирана заявил, что действия США создают прецедент

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Действия США против Ирана создают новый прецедент в международных спорах, который разрушит глобальные правовые нормы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Агрессия США против Ирана и убийство пережившего мученичество лидера создают новый прецедент в международных спорах, который разрушит глобальные правовые нормы. Если мир не выстоит, его пламя сожжет многих", - говорится в публикации Пезешкиана в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00