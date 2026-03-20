"Разрушили систему". На Западе заявили о критическом ущербе от ударов Ирана

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Иран сумел разрушить систему американских баз в Заливе, при этом военная операция США, планировавшаяся как молниеносная, превращается в затяжную войну, конечные цели которой до сих пор четко не определены, пишет Unherd.
"Трамп начал широко непопулярное вторжение в Иран совместно с Израилем. И это — в погоне за расплывчатыми целями. <…> Результат: региональная война без ограничений, которая разрушила систему военных баз США на Ближнем Востоке, вызвала закрытие Ормузского пролива и резкий рост цен на бензин для американцев (самый резкий четырехнедельный рост со времен урагана "Катрина"). Экспедиционный корпус из 2 500 морских пехотинцев направляется в Залив. <…> То, что Трамп представлял как якобы быстрое, в стиле Венесуэлы событие, превратится в продолжительную операцию с наземным компонентом", — отмечает издание.
Вместе с тем в статье указывается, что сенаторы-ястребы делают грубые попытки убедить американцев, будто операция в Иране пользуется широкой поддержкой в США.
"Сторонники силовых мер против Ирана указывают на опросы, показывающие, что война — э-э, "вылазка" — чрезвычайно популярна среди самопровозглашенных "республиканцев MAGA". На прошлой неделе республиканцы в Сенате опубликовали инфографику, нарочито говорящую о "94% поддержки" конфликта огромным шрифтом; под ним, крошечным шрифтом: "республиканцев MAGA", — сообщили авторы материала.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
