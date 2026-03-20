Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции
Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции - РИА Новости, 20.03.2026
Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется, заявил посол страны во Франции Мохамад Аминежад.
2026-03-20T00:03:00+03:00
2026-03-20T00:03:00+03:00
иран
франция
сша
в мире, иран, франция, сша, моджтаба хаменеи, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Франция, США, Моджтаба Хаменеи, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции
Посол Ирана во Франции: Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется в бункере
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется, заявил посол страны во Франции Мохамад Аминежад.
"Мы не обязаны выставлять его напоказ за стеклом, конечно, он жив и здоров", — заявил в эфире телеканала BFMTV дипломат, объясняя отсутствие лидера на публике.
Посол также опроверг информацию о бункере для иранского руководства.
"Наши лидеры не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера... Наш верховный лидер живет как обычный человек", — сказал он.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
, в стране объявлен 40-дневный траур.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи
, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.