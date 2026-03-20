Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется, заявил посол страны во Франции Мохамад Аминежад.

"Мы не обязаны выставлять его напоказ за стеклом, конечно, он жив и здоров", — заявил в эфире телеканала BFMTV дипломат, объясняя отсутствие лидера на публике.

Посол также опроверг информацию о бункере для иранского руководства.

"Наши лидеры не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера... Наш верховный лидер живет как обычный человек", — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи , в стране объявлен 40-дневный траур.