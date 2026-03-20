Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/iran-2081828854.html
Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции
в мире
иран
франция
сша
моджтаба хаменеи
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_7b0e158fb344581f9cfb315c4eba3a5c.jpg
https://ria.ru/20260316/lider-2081104780.html
https://ria.ru/20260318/arakchi-2081362255.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080285585_93:0:800:530_1920x0_80_0_0_97a6aeb8dd52cc9244ca79e3272c914b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Франция, США, Моджтаба Хаменеи, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Новый верховный лидер Ирана жив и здоров, заявил посол страны во Франции

Посол Ирана во Франции: Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется в бункере

© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, он не прячется, заявил посол страны во Франции Мохамад Аминежад.
"Мы не обязаны выставлять его напоказ за стеклом, конечно, он жив и здоров", — заявил в эфире телеканала BFMTV дипломат, объясняя отсутствие лидера на публике.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В МИД Ирана рассказали, когда новый верховный лидер появится на публике
16 марта, 21:58
Посол также опроверг информацию о бункере для иранского руководства.
"Наши лидеры не прячутся, несмотря на заявления о наличии у них бункера... Наш верховный лидер живет как обычный человек", — сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Аракчи рассказал о состоянии нового верховного лидера Ирана
18 марта, 09:59
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала