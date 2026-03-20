Разброд и шатание. Белый дом получил тревожный сигнал из-за войны с Ираном

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Боевые действия на Ближнем Востоке не пользуются популярностью у американцев — рейтинги Трампа штурмуют исторические минимумы. Речь, впрочем, не только об обычных избирателях, но и о высокопоставленных членах нынешней администрации. О том, как проявляется раскол в Белом доме и к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.
"У вас есть причины для беспокойства"
О том, что далеко не все довольны тем, как развиваются события, американские СМИ писали еще в начале марта.
"Там царит напряженная и параноидальная атмосфера", — утверждал один из собеседников издания.
© Фото : Белый домДональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды
© Фото : Белый дом
Дональд Трамп наблюдает за атакой на Иран из Флориды
В американском руководстве осознали: операция затянется.
Вслед за журналистами в ужас от происходящего пришли оппоненты республиканцев — демократы. Их возмущало не только само решение о начале войны — еще и принятое без санкции конгресса, но и отсутствие внятной стратегии у Белого дома.
"Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства", — говорила на пятый день операции сенатор от демпартии Элизабет Уоррен.
Коллеги ей вторили.
"Похоже, конца этому не видно, — отметил сенатор-демократ Ричард Блюменталь. — Президент уверяет, что все почти закончилось, и тут же заявляет, что все только начинается. Это какой-то абсурд".
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля
Критика вполне предсказуемая: в ноябре промежуточные выборы. Операция может затянуться до сентября, и все это время она будет ахиллесовой пятой для нынешней администрации. Трамп обещал избирателям, что США больше не станут вести бессмысленные войны на другом конце Земли. Несколько месяцев назад Белый дом опубликовал стратегию национальной безопасности, где Ближнему Востоку отведена второстепенная роль. Более того, в документе прописано, что Вашингтон намерен понемногу сворачивать присутствие в регионе. Но реальность оказалась далека от этих миролюбивых ожиданий.
Несите новую конспирологию
Теперь раскол возник и внутри команды Трампа. Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку. Причем сделал это публично, выложив в соцсети письмо Трампу.
Он осудил его за решение ввязаться в очередную войну на Ближнем Востоке. Подчеркнул, что Тегеран не представлял угрозы для Соединенных Штатов. И подтвердил львиную долю доводов, которые еще недавно могли считаться конспирологическими.
© AP Photo / Jenny KaneДжо Кент
© AP Photo / Jenny Kane
Джо Кент
В частности, по его словам, эта война началась из-за израильского лобби в Вашингтоне — высокопоставленные чиновники и влиятельные сотрудники медиа развернули кампанию по дезинформации, которая убедила Трампа в легкой победе. Это подорвало концепцию нынешнего хозяина Белого дома "Америка прежде всего".
Джо Кент был одним из преданных сторонников Трампа, а его путь к высоким должностям пролегал отнюдь не через комфортные кабинеты американского истеблишмента. У него за спиной 20 лет службы в войсках, в том числе в "зеленых беретах" (Силах специального назначения Армии США), 11 командировок в зону боевых действий. Шесть раз был награжден бронзовой звездой. Его жена, специалист по криптографии Шеннон Кент погибла при атаке террориста-смертника в сирийском Манбидже.
Трамп удовлетворил прошение Кента об отставке.
"Я всегда считал его хорошим парнем, но он слаб в вопросах безопасности", — отметил президент США.
Первая ласточка?
Эта отставка произвела тяжелое впечатление на общественность.
"Куда более масштабное событие, чем любая отставка при Байдене в связи с ситуацией в Газе, — цитирует The Hill редактора издания The American Conservative Курт Миллс. — Джо Кент — не абы кто. Он один из самых видных деятелей в правительстве. Обычно, когда люди увольняются в знак протеста, вы впервые слышите их имя. А Джо Кента многие знали и раньше".
На следующий день в интервью Такеру Карлсону Кент сказал, что его взгляды разделял и другой влиятельный сторонник Трампа — убитый в сентябре Чарли Кирк. На их последней встрече в июне прошлого года он обратился с просьбой: "Джо, не дай нам ввязаться в войну с Ираном".
А Кенту велели прекратить расследование о возможных связях с другими странами Тайлера Робинсона, убийцы Кирка.
Разведывательное сообщество было фактически изолировано, решение о начале кампании Трамп принимал под влиянием узкого круга советников, без профильных экспертов, подчеркнул Кент.
Вскоре на CBS News сообщили, что ФБР расследует дело против него в связи с утечкой секретной информации.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonТулси Габбард
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Тулси Габбард
Кент считался близким соратником Тулси Габбард — главы Национальной разведки США. Она сдержанно отреагировала на его отставку.
"Как главнокомандующий, Трамп несет ответственность за то, что считать непосредственной угрозой, и за принятие необходимых мер для защиты наших войск, американского народа и всей страны".
При этом Габбард сама фигурировала в похожей истории. Еще весной прошлого года она говорила, что никаких доказательств создания Ираном ядерного оружия нет. Трампу пришлось в июне, во время 12-дневной войны, после вопроса журналистов опровергать ее в довольно жестких выражениях: "Мне плевать, что она сказала. Она ошибается".
В среду стало известно, что сенатскому комитету по разведке Габбард сообщила о полном уничтожении иранской программы по обогащению урана в ходе операции Midnight Hammer.
"С тех пор Тегеран не предпринимал никаких попыток восстановить потенциал в этой сфере", — подчеркивала она.
Но, пожалуй, главная проблема для команды Трампа — позиция вице-президента Джей Ди Вэнса. Несколько дней он молчал, затем все же поддержал действия главы государства на Ближнем Востоке. Но, как отмечает Politico, был одним из скептиков в отношении перспектив операции. Перед выборами в 2024-м и вовсе говорил, что боевых действий лучше избежать, поскольку война обошлась бы США очень дорого.
В таких условиях противоречия между республиканцами рискуют обостриться. Непопулярность нынешней политики чревата поражением партии на предстоящих выборах в конгресс. И тогда им гораздо сложнее будет проводить выбранный курс. Тем более в условиях очередного затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, которого Трамп и его команда обещали не допустить.
