Разброд и шатание. Белый дом получил тревожный сигнал из-за войны с Ираном

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Боевые действия на Ближнем Востоке не пользуются популярностью у американцев — рейтинги Трампа штурмуют исторические минимумы. Речь, впрочем, не только об обычных избирателях, но и о высокопоставленных членах нынешней администрации. О том, как проявляется раскол в Белом доме и к каким последствиям это может привести, — в материале РИА Новости.

"У вас есть причины для беспокойства"

О том, что далеко не все довольны тем, как развиваются события, американские СМИ писали еще в начале марта.

В частности, The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме сообщала о растущем беспокойстве в администрации Трампа из-за возможности выхода ситуации из-под контроля.

"Там царит напряженная и параноидальная атмосфера", — утверждал один из собеседников издания.

В американском руководстве осознали: операция затянется.

Украины. В Пентагоне предупреждали о том, что подобный сценарий не только возможен, но и наиболее вероятен. По сведениям WP, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн указывал на неизбежные трудности, поскольку арсеналы США значительно сократились из-за поддержки Израиля

Вслед за журналистами в ужас от происходящего пришли оппоненты республиканцев — демократы. Их возмущало не только само решение о начале войны — еще и принятое без санкции конгресса, но и отсутствие внятной стратегии у Белого дома.

« "Я только что вышла с закрытого брифинга по Ирану, и вот что могу сказать. Все намного хуже, чем вы думаете. У вас есть причины для беспокойства", — говорила на пятый день операции сенатор от демпартии Элизабет Уоррен.

Коллеги ей вторили.

"Похоже, конца этому не видно, — отметил сенатор-демократ Ричард Блюменталь . — Президент уверяет, что все почти закончилось, и тут же заявляет, что все только начинается. Это какой-то абсурд".

Критика вполне предсказуемая: в ноябре промежуточные выборы. Операция может затянуться до сентября, и все это время она будет ахиллесовой пятой для нынешней администрации. Трамп обещал избирателям, что США больше не станут вести бессмысленные войны на другом конце Земли . Несколько месяцев назад Белый дом опубликовал стратегию национальной безопасности, где Ближнему Востоку отведена второстепенная роль. Более того, в документе прописано, что Вашингтон намерен понемногу сворачивать присутствие в регионе. Но реальность оказалась далека от этих миролюбивых ожиданий.

Несите новую конспирологию

Теперь раскол возник и внутри команды Трампа. Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку. Причем сделал это публично, выложив в соцсети письмо Трампу.

Он осудил его за решение ввязаться в очередную войну на Ближнем Востоке. Подчеркнул, что Тегеран не представлял угрозы для Соединенных Штатов. И подтвердил львиную долю доводов, которые еще недавно могли считаться конспирологическими.

В частности, по его словам, эта война началась из-за израильского лобби в Вашингтоне — высокопоставленные чиновники и влиятельные сотрудники медиа развернули кампанию по дезинформации, которая убедила Трампа в легкой победе. Это подорвало концепцию нынешнего хозяина Белого дома "Америка прежде всего".

Джо Кент был одним из преданных сторонников Трампа, а его путь к высоким должностям пролегал отнюдь не через комфортные кабинеты американского истеблишмента. У него за спиной 20 лет службы в войсках, в том числе в "зеленых беретах" (Силах специального назначения Армии США), 11 командировок в зону боевых действий. Шесть раз был награжден бронзовой звездой. Его жена, специалист по криптографии Шеннон Кент погибла при атаке террориста-смертника в сирийском Манбидже.

Трамп удовлетворил прошение Кента об отставке.

"Я всегда считал его хорошим парнем, но он слаб в вопросах безопасности", — отметил президент США.

Первая ласточка?

Эта отставка произвела тяжелое впечатление на общественность.

« "Куда более масштабное событие, чем любая отставка при Байдене в связи с ситуацией в Газе, — цитирует The Hill редактора издания The American Conservative Курт Миллс. — Джо Кент — не абы кто. Он один из самых видных деятелей в правительстве. Обычно, когда люди увольняются в знак протеста, вы впервые слышите их имя. А Джо Кента многие знали и раньше".

На следующий день в интервью Такеру Карлсону Кент сказал, что его взгляды разделял и другой влиятельный сторонник Трампа — убитый в сентябре Чарли Кирк . На их последней встрече в июне прошлого года он обратился с просьбой: "Джо, не дай нам ввязаться в войну с Ираном".

А Кенту велели прекратить расследование о возможных связях с другими странами Тайлера Робинсона, убийцы Кирка.

Разведывательное сообщество было фактически изолировано, решение о начале кампании Трамп принимал под влиянием узкого круга советников, без профильных экспертов, подчеркнул Кент.

Вскоре на CBS News сообщили, что ФБР расследует дело против него в связи с утечкой секретной информации.

Кент считался близким соратником Тулси Габбард — главы Национальной разведки США. Она сдержанно отреагировала на его отставку.

"Как главнокомандующий, Трамп несет ответственность за то, что считать непосредственной угрозой, и за принятие необходимых мер для защиты наших войск, американского народа и всей страны".

При этом Габбард сама фигурировала в похожей истории. Еще весной прошлого года она говорила, что никаких доказательств создания Ираном ядерного оружия нет. Трампу пришлось в июне, во время 12-дневной войны, после вопроса журналистов опровергать ее в довольно жестких выражениях: "Мне плевать, что она сказала. Она ошибается".

В среду стало известно, что сенатскому комитету по разведке Габбард сообщила о полном уничтожении иранской программы по обогащению урана в ходе операции Midnight Hammer.

« "С тех пор Тегеран не предпринимал никаких попыток восстановить потенциал в этой сфере", — подчеркивала она.

Но, пожалуй, главная проблема для команды Трампа — позиция вице-президента Джей Ди Вэнса. Несколько дней он молчал, затем все же поддержал действия главы государства на Ближнем Востоке. Но, как отмечает Politico, был одним из скептиков в отношении перспектив операции. Перед выборами в 2024-м и вовсе говорил, что боевых действий лучше избежать, поскольку война обошлась бы США очень дорого.