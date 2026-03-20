Хуситы рассказали о последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к вовлечению новых стран и столкновениям на земле, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения... РИА Новости, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к вовлечению новых стран и столкновениям на земле, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Бухейти.
"Если война затянется, она неминуемо будет расширяться и затронет все страны региона, а впоследствии перерастет в наземную войну", - сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что военные действия могут быть перенесены даже на территорию Израиля
и Палестины
и сослался на Коран. "Об этом сказано в Священном Коране, что известно как "Последнее обещание" (Коран. Сура 17 "Аль-Исра", аяты 7, 104 - ред.)", - добавил он.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.
В последнее время под ударом оказались нефтяные и газовые объекты стран региона, что привело к значительному росту мировых цен на энергоносители.