Хуситы рассказали о последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к вовлечению новых стран и столкновениям на земле, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед аль-Бухейти.

"Если война затянется, она неминуемо будет расширяться и затронет все страны региона, а впоследствии перерастет в наземную войну", - сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что военные действия могут быть перенесены даже на территорию Израиля Палестины и сослался на Коран. "Об этом сказано в Священном Коране, что известно как "Последнее обещание" (Коран. Сура 17 "Аль-Исра", аяты 7, 104 - ред.)", - добавил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке