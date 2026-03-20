Бросивший гранату в Хабаровске не был знаком со своими жертвами - РИА Новости, 20.03.2026
04:34 20.03.2026
Бросивший гранату в Хабаровске не был знаком со своими жертвами
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск, Россия
Бросивший гранату в Хабаровске не был знаком со своими жертвами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, не был знаком с прохожими, в ходе конфликта с которыми он метнул гранату, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
"Не был", - ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, был ли метнувший гранату знаком с участниками конфликта, предшествовавшего броску гранаты.
Ранее УМВД по Хабаровскому краю сообщало о том, что злоумышленник, который в ходе конфликта взорвал неустановленный предмет на одной из улиц краевого центра, задержан. В результате взрыва никто не пострадал.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам "а, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).
