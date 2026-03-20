Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге

ТЮМЕНЬ, 20 мар - РИА Новости. День тружеников тыла будет способствовать сохранению памяти об их подвиге, законопроект об установлении в России новой памятной даты направлен в Госдуму, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Идею установить в России новую памятную дату – День тружеников тыла - выдвинул основателя движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, депутаты Тюменской облдумы ее поддержали и разработали законопроект.

"Поддерживаю инициативу основателя движения "Бессмертный полк" Геннадия Кирилловича Иванова установить в России новую памятную дату – День тружеников тыла. Проект соответствующего федерального закона направлен в Госдуму РФ. Вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Мы обязаны хранить и передавать новым поколениям память об их трудовом подвиге", - прокомментировал решение областного парламента Александр Моор в своем канале на платформе Мах.

Губернатор отметил, что в Тюменской области сегодня живут более полутора тысяч тружеников тыла, для них установлены региональные меры социальной поддержки. Областной столице присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".