Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге
Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге - РИА Новости, 20.03.2026
Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге
День тружеников тыла будет способствовать сохранению памяти об их подвиге, законопроект об установлении в России новой памятной даты направлен в Госдуму,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:53:00+03:00
2026-03-20T13:53:00+03:00
2026-03-20T13:53:00+03:00
тюменская область
тюменская область
тюменская область, александр моор, госдума рф
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Госдума РФ
Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге
Тюменский губернатор Моор поддержал идею установить День тружеников тыла
ТЮМЕНЬ, 20 мар - РИА Новости. День тружеников тыла будет способствовать сохранению памяти об их подвиге, законопроект об установлении в России новой памятной даты направлен в Госдуму, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Идею установить в России новую памятную дату – День тружеников тыла - выдвинул основателя движения "Бессмертный полк" Геннадий Иванов, депутаты Тюменской облдумы ее поддержали и разработали законопроект.
"Поддерживаю инициативу основателя движения "Бессмертный полк" Геннадия Кирилловича Иванова установить в России новую памятную дату – День тружеников тыла. Проект соответствующего федерального закона направлен в Госдуму РФ. Вклад тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Мы обязаны хранить и передавать новым поколениям память об их трудовом подвиге", - прокомментировал решение областного парламента Александр Моор в своем канале на платформе Мах.
Губернатор отметил, что в Тюменской области сегодня живут более полутора тысяч тружеников тыла, для них установлены региональные меры социальной поддержки. Областной столице присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".
Отмечать памятную дату предлагается 6 июня. В этот день в 1945 году был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которой награждали тружеников тыла. На сегодня в России насчитывается около 80 тысяч тружеников тыла.