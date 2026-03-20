16:34 20.03.2026 (обновлено: 17:04 20.03.2026)
Где сейчас самая загадочная группа 90-х "Белый орел"
Где сейчас самая загадочная группа 90-х "Белый орел"
Группа "Белый орел" стоит в стороне от типичных проектов-однодневок. Спустя почти 30 лет после основания коллектив продолжает оставаться одним из самых... РИА Новости, 20.03.2026
Где сейчас самая загадочная группа 90-х "Белый орел"

© Фото : Приморская филармонияАфиша группы "Белый орел"
Афиша группы "Белый орел"
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группа "Белый орел" стоит в стороне от типичных проектов-однодневок. Спустя почти 30 лет после основания коллектив продолжает оставаться одним из самых востребованных на закрытых мероприятиях и праздниках.
В чем секрет "живучести" группы?

Рождение из рекламной паузы

История "Белого орла" началась в 1996 году. Основателем группы стал Владимир Жечков — владелец крупнейшего рекламного агентства "Премьер СВ", чье имя в 90-е ассоциировалось не с музыкой, а с властью над телевизионным эфиром.
Жечков сам исполнял все ранние хиты группы, но долгое время не показывал своего лица публике. Это породило массу слухов: в "Белом орле" видели то виртуальный проект, то секретный союз известных артистов.
Именно баритон Жечкова придал композициям ту самую "солидную" интонацию, которую так полюбила аудитория.

Между "Золотым граммофоном" и "Серебряной калошей"

Период с 1997 по 1999 год стал для группы триумфальным. Хит "Как упоительны в России вечера" мгновенно превратился в неофициальный гимн ностальгии по "России, которую мы потеряли" и завоевал "Золотой граммофон".
В то же время песня "Потому что нельзя быть красивой такой" вызвала настолько полярные эмоции, что умудрилась получить одновременно и престижную "Овацию", и ироничную "Серебряную калошу" за самый сомнительный текст.

Состав меняется, лирика — вечна

Владимир Жечков со временем отошел от микрофона, передав право представлять бренд на сцене профессиональным вокалистам. С 2010-х годов основным голосом группы является Андрей Храмов. В нынешний состав также входят маститые музыканты: гитаристы Леонид Гревнов и Дмитрий Чернышев.
Директор коллектива Александр Ленский в интервью часто подчеркивает: "дело в том, что "Белый орел" — это прежде всего поэзия". Именно эта ставка на понятные каждому чувства, выраженные в стихах, позволила группе пережить смену поколений.
По состоянию на 2026 год, "Белый орел" остается одним из самых востребованных коллективов в сегменте корпоративных мероприятий. Хиты 30-летней давности до сих пор обеспечивают группе стабильный график гастролей по России и за рубежом.
 
 
 
