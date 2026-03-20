Премьер Греции не считает перехват иранских ракет вовлечением в войну

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в пятницу, что не считает перехват в Саудовской Аравии двух ракет греческими комплексами Patriot вовлечением страны в военные действия на Ближнем Востоке.

"А тем, кто задается вопросом, какую выгоду Греция получает от такой инициативы, я скажу лишь одно. Если бы критически важный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии действительно пострадал, то, будьте уверены, что цена на нефть сегодня была бы намного выше, чем она есть на самом деле", - заключил Мицотакис.