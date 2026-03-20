Премьер Греции не считает перехват иранских ракет вовлечением в войну
2026-03-20T10:58:00+03:00
Мицотакис: перехват ракет греческими Patriot не считается вовлечением в войну
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в пятницу, что не считает перехват в Саудовской Аравии двух ракет греческими комплексами Patriot вовлечением страны в военные действия на Ближнем Востоке.
В четверг министр обороны Греции Никос Дендиас
сообщил, что ЗРК Patriot греческого военного контингента в Саудовской Аравии
перехватил две баллистические ракеты, запущенные из Ирана
.
"Сегодняшний перехват был сугубо оборонительной операцией, которая является частью соглашения, заключенного нами с Саудовской Аравией. Следовательно, никто не должен делать никаких дальнейших выводов", - сказал премьер-министр на пресс-конференции после саммита ЕС
в Брюсселе
, трансляцию вел телеканал ERT.
Мицотакис
добавил, что греческие военные сбили ракеты в рамках соглашения, заключенного с Саудовской Аравией в 2021 году, по защите энергетической инфраструктуры.
"А тем, кто задается вопросом, какую выгоду Греция получает от такой инициативы, я скажу лишь одно. Если бы критически важный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии действительно пострадал, то, будьте уверены, что цена на нефть сегодня была бы намного выше, чем она есть на самом деле", - заключил Мицотакис.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.