Гречушкин находился в больнице до завершения дела, рассказала адвокат

Димитрова: Гречушкин находился в больнице до завершения дела по экстрадиции
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Россиянин Игорь Гречушкин, задержанный в Болгарии по делу о взрыве в Бейруте, из-за ухудшения здоровья находился в больнице до завершения дела, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.
Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.
"Первые недели, проведенные им в следственном изоляторе, тяжело сказались на его здоровье. Суд назначил медицинскую экспертизу, после чего он был переведен в больницу при центральной тюрьме, где находился до завершения дела", - рассказал она агентству.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра
. В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан
, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.