Прокуратура Болгарии обжаловала решение по делу Гречушкина
2026-03-20T06:11:00+03:00
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Прокуратура Болгарии обжаловала решение не экстрадировать россиянина Игоря Гречушкина в Ливан по делу о взрыве в Бейруте, но суд не изменил решения, сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.
Ранее адвокат сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.
"Суд отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции, поскольку не получил достаточных гарантий (неприменения Ливаном
смертной казни – ред.). Решение было обжаловано прокуратурой. Заседание апелляционного суда состоялось 22 января 2026 года, и суд подтвердил решение первой инстанции", - рассказала она.
Димитрова отметила, что это решение является окончательным и Гречушкина освободили сразу после его вынесения.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра
.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погиб 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.