Россиянин, задержанный по делу о взрыве в Бейруте, находится на Кипре

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россиянин Игорь Гречушкин, задержанный в Болгарии по делу о взрыве в Бейруте, после освобождения находится на Кипре вместе со своей семьей, рассказала РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.

Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.

"В настоящее время Игорь находится со своей семьей на Кипре", - сообщила адвокат.

Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра.