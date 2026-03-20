В Госдуму внесли проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями на получение сведений ЗАГС в целях оптимизации предоставления социальных гарантий военнослужащим, документ доступен в думской электронной базе.

Отмечается, что данная норма предлагается в целях оптимизации процесса предоставления социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала ВС РФ, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.