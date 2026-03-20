В Госдуме объяснили резкий рост курса доллара и евро

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международная ситуация вокруг Ирана, а также решение Минфина России не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила сказываются на резких колебаниях курса валют в России, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

"Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, еще в начале марта Министерство финансов России приняло решение не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Соответственно, самой валюты на внутреннем рынке стало меньше, что и спровоцировало ее укрепление по отношению к рублю", — сказал Аксаков изданию "Парламентская газета ".

Он отметил, что на курсе сказывается и международная ситуация, война в Иране . "Страны Персидского залива , вовлеченные сейчас в конфликт, играли для нас важную роль в поставках импортной продукции. Сейчас поставлять ее невозможно — следовательно, нет долларовой выручки и нет каналов сбыта валюты", — добавил депутат.

По словам Аксакова, происходят управляемые и прогнозируемые процессы, а не экономическая флуктуация.

"Банк России обладает широким инструментарием для коррекции курса валют. Например, если бы он установил более жесткое бюджетное правило, то предложение валюты на внутреннем рынке, напротив, увеличилось бы, что привело бы к уменьшению ее стоимости. Поэтому паниковать и доверять слухам тут не нужно — все под контролем", — подчеркнул он.

Глава думского комитета считает, что такая ситуация, как сейчас, несет благоприятный эффект для развития и укрепления российской экономики, и прежде всего это связано с тем, что отечественные товары и продукты становятся более конкурентными, а растущий на них спрос, в свою очередь, позволит стимулировать загрузку внутренних производств.

"Тоже могу с уверенностью утверждать, что большинство производителей, так или иначе находящихся в состоянии активной конкуренции на внутреннем рынке, выступают за доллар по сто. Но, помимо их желания, есть еще и ряд объективных факторов, рыночных законов, которые, на мой взгляд, нам до такого курса дойти не позволят", — рассказал Аксаков.

Парламентарий спрогнозировал, что стоимость доллара остановится где-то в районе 90 рублей, возможно, чуть больше, но как долго она на этом уровне продержится, сказать, по его мнению, пока трудно.

"Повышение курса валют действительно влияет в том числе на инфляционные процессы. Но опять же, беспокоиться, на мой взгляд, не о чем: Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для сдерживания инфляции даже при наличии стимулирующих факторов", — уточнил он.

Аксаков предположил, что ключевая ставка все же продолжит снижаться в обозримой перспективе, но не так активно, как предполагалось ранее.