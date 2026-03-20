ВСУ атаковали Белгородскую область 61 беспилотником за сутки

БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 6 снарядами и атаковали 61 беспилотником шесть приграничных округов Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Был сбит и подавлен над регионом 21 БПЛА. Один мирный житель погиб, 17-летний юноша обратился за медицинской помощью. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, коммерческом и двух социальных объектах и 8 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 21 беспилотником, 12 из которых подавлены и сбиты. Вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился 17-летний юноша, пострадавший 17 марта в результате атаки беспилотника возле социального объекта в Короче... В селе Муром при атаке дрона погиб мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 8 беспилотниками, 5 из которых подавлены и сбиты, над Алексеевским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Грайворонскому округу выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 17 беспилотниками, 3 из которых сбиты, Краснояружский округ атакован 14 беспилотниками.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
