Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил участия германской армии в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако это будет зависеть от ряда факторов после достижения перемирия с Ираном, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Катериной Райхе.