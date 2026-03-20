Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.03.2026
00:01 20.03.2026
Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе
Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.03.2026
Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе
Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил участия германской армии в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако это будет зависеть от РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T00:01:00+03:00
2026-03-20T00:01:00+03:00
германия
ормузский пролив
иран
борис писториус
нато
военная операция сша и израиля против ирана
германия
ормузский пролив
иран
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, германия, ормузский пролив, иран, борис писториус, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Ормузский пролив, Иран, Борис Писториус, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе

Писториус: участие Германии в миссии в Ормузе возможно после перемирия

Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил участия германской армии в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако это будет зависеть от ряда факторов после достижения перемирия с Ираном, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Катериной Райхе.
"Мы ничего не исключаем, но от ситуации после прекращения огня, а также от военной ситуации и безопасности в регионе зависит, смогли бы мы в рамках международного мандата или сотрудничества принять в этом участие, если все параметры будут соблюдены и бундестаг даст согласие", — ответил он на вопрос о том, могла ли бы Германия участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Конференция транслировалась на сайте министерства экономики.
По словам Писториуса, решение о подобном участии на текущий момент неактуально, так как сперва необходимо достичь прекращения огня и провести оценку, что именно требуется на месте.
"В настоящее время минные тральщики не помогли бы, потому что они даже не смогли бы туда войти — по ним вели бы огонь с суши", — пояснил он. Это, в свою очередь, означало бы, что США и их союзникам пришлось бы вводить вооружённые силы.
Писториус также заявил, что конфликт с Ираном не подпадает под действие статьи 5 НАТО. "Следовательно, у нас нет обязательств по оказанию помощи. Поэтому мы не нарушаем договор НАТО и не пренебрегаем своими обязанностями", — добавил он.
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
В миреГерманияОрмузский проливИранБорис ПисториусНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
