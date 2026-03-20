Писториус не исключил участия Германии в миссии в Ормузском проливе

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не исключил участия германской армии в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако это будет зависеть от ряда факторов после достижения перемирия с Ираном, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром экономики Катериной Райхе.
"Мы ничего не исключаем, но от ситуации после прекращения огня, а также от военной ситуации и безопасности в регионе зависит, смогли бы мы в рамках международного мандата или сотрудничества принять в этом участие, если все параметры будут соблюдены и бундестаг даст согласие", — ответил он на вопрос о том, могла ли бы Германия участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Конференция транслировалась на сайте министерства экономики.
По словам Писториуса, решение о подобном участии на текущий момент неактуально, так как сперва необходимо достичь прекращения огня и провести оценку, что именно требуется на месте.
"В настоящее время минные тральщики не помогли бы, потому что они даже не смогли бы туда войти — по ним вели бы огонь с суши", — пояснил он. Это, в свою очередь, означало бы, что США и их союзникам пришлось бы вводить вооружённые силы.
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония ранее в четверг заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта с Ираном. Страны также заявили, что вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергии "представляют угрозу международному миру и безопасности".
