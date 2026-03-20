Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия прорабатывают контракт на поставку газа в республику - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/gaz-2081988229.html
Россия и Сербия прорабатывают контракт на поставку газа в республику
Россия и Сербия в настоящее время прорабатывают параметры контракта на поставку российского газа в республику, сообщило Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:04:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_aa9b68a6d3a4e4b2185de99d9654933a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сербия, Россия, Белград (город), Владимир Путин, Александр Вучич, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Душан Баятович, В мире
Россия и Сербия прорабатывают контракт на поставку газа в республику

Минэкономразвития: Россия и Сербия прорабатывают контракт на поставку газа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и Сербия в настоящее время прорабатывают параметры контракта на поставку российского газа в республику, сообщило Минэкономразвития РФ.
"Россия на протяжении многих лет является гарантом энергетической безопасности Республики, оставаясь основным поставщиком энергоресурсов. В настоящее время компания "Газпром" и Министерство энергетики Сербии прорабатывают параметры контракта на поставку природного газа", - говорится в сообщении.
В пятницу глава Минэкономразвития находится с официальным визитом в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич говорил также в пятницу, что в предстоящие дни надеется на разговор с российским лидером Владимиром Путиным по новому договору о поставках газа.
Ранее директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщал, что ожидает подписания нового контракта на поставки газа с "Газпромом" 20 марта. Сербия по договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала