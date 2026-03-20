Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 20.03.2026 (обновлено: 14:41 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/gaz-2081932013.html
ЕС вдвое сократил импорт газа из России в январе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006918644_0:25:3084:1760_1920x0_80_0_0_fc9d35cedbd10c26b5f1cf79ee420f0e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006918644_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_61f5dced974e722e1063538c5899602f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились вдвое, как и поставки трубопроводного газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, в январе текущего года импорт ЕС российского СПГ снизился в месячном выражении на 4%, а в годовом - в 1,9 раза, до 553,8 миллиона евро. Такие объемы стали минимальными с ноября 2025 года.
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Стоимость импорта газа в газообразном состоянии за январь составила 393,9 миллиона евро - минимум с сентября 2020 года. Это на 3% меньше, чем в декабре, и в 2,1 раза меньше, чем в январе прошлого года.
При этом среди поставщиков газа в Евросоюз РФ смогла сохранить свои позиции. Так, среди тех экономик, у которых ЕС покупал СПГ, Россия заняла второе место, как в прошлом месяце и год назад. В пятерке также расположились США (1,55 миллиарда евро), Норвегия (149,9 миллиона), Катар (133,2 миллиона) и Нигерия (126,7 миллиона).
В импорте объединением трубопроводного газа Россия осталась третьей. Кроме нее в топ-5 вошли Норвегия (1,4 миллиарда евро), Алжир (726,7 миллиона), Азербайджан (287,6 миллиона) и Великобритания (148,7 миллиона).
Больше всего российского СПГ внутри ЕС в январе покупали Бельгия (125,9 миллиона евро), Испания (105 миллионов) и Нидерланды (57,2 миллиона). А газ по трубе получали Венгрия (197,7 миллиона евро), Болгария (84,4 миллиона), Греция (67,3 миллиона), Словакия (42,5 миллиона).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала