ЕС вдвое сократил импорт газа из России в январе

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз в январе в годовом выражении сократились вдвое, как и поставки трубопроводного газа, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, в январе текущего года импорт ЕС российского СПГ снизился в месячном выражении на 4%, а в годовом - в 1,9 раза, до 553,8 миллиона евро. Такие объемы стали минимальными с ноября 2025 года.

Стоимость импорта газа в газообразном состоянии за январь составила 393,9 миллиона евро - минимум с сентября 2020 года. Это на 3% меньше, чем в декабре, и в 2,1 раза меньше, чем в январе прошлого года.

При этом среди поставщиков газа в Евросоюз РФ смогла сохранить свои позиции. Так, среди тех экономик, у которых ЕС покупал СПГ, Россия заняла второе место, как в прошлом месяце и год назад. В пятерке также расположились США (1,55 миллиарда евро), Норвегия (149,9 миллиона), Катар (133,2 миллиона) и Нигерия (126,7 миллиона).

В импорте объединением трубопроводного газа Россия осталась третьей. Кроме нее в топ-5 вошли Норвегия (1,4 миллиарда евро), Алжир (726,7 миллиона), Азербайджан (287,6 миллиона) и Великобритания (148,7 миллиона).