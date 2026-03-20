17:06 20.03.2026 (обновлено: 22:18 20.03.2026)
Социолога и журналиста Гаазе* признали иноагентом
Социолога и журналиста Гаазе* признали иноагентом
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов социолога и журналиста Константина Гаазе*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 20.03.2026
Минюст внес в реестр иноагентов социолога и журналиста Константина Гаазе

CC BY-SA 4.0 / Иван Абатуров / Константин Гаазе*
Константин Гаазе* - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Иван Абатуров /
Константин Гаазе*. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов социолога и журналиста Константина Гаазе*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого марта 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены: К.Б. Гаазе*", - говорится в сообщении.
Также в реестр внесены писательница Анна Немзер*, журналист Александр Строгалев*, известный как Алекс Мур*, Иван Мысенко* и проект иноагента Евгения Доможирова* "Медиа Партизаны"**.
По информации министерства, Гаазе* принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.
По данным ведомства, Гаазе* проживает за границей.
Отмечается, что Немзер*, Строгалев* и Мысенко* распространяли фейки о решениях российских властей, выступали против СВО, участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций. При этом Немзер* взаимодействует с иноагентами и нежелательными организациями, а Строгалев* содействовал сбору денег для ВСУ. Все они проживают за пределами России.
Проект "Медиа Партизаны"**, в свою очередь, также распространял фейки о решениях органов публичной власти РФ, а также об избирательной системе страны, выступал против СВО, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.
* Признан иностранным агентом в России
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
