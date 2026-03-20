Лукашенко анонсировал возвращение фур с литовской регистрацией

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что до понедельника намерен принять решение по фурам с литовской регистрацией, которые находятся на территории республики, и начнется процесс возвращения фур.

"Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные", - приводит слова Лукашенко агентство Белта

По его словам, фуры вернут владельцам. "Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев", - сказал глава государства.

Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими, по утверждениям Вильнюса , на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября 2025 года объявила о закрытии на месяц с возможностью продления этого срока пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В начале ноября в Минске заявили, что застрявшие из-за этого в Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены на спецстоянки, где останутся до возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы.

Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября прошлого года. Минск предложил Вильнюсу решить вопрос с работой КПП на общей границе и застрявшими фурами на уровне министерств иностранных дел, но не получил ответа.

Президент Белоруссии напомнил, что к нему письменно обратились представители литовских и польских автоперевозчиков, и он поручил руководству правительства провести с ними встречу. "Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне", - сказал Лукашенко.

Он сообщил, что для автоперевозчиков может быть снижена цена за охрану фур, которая изначально составляла 120 евро в сутки. "Цену просят снизить на стоянки. Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего. Как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти - забирайте", - пояснил Лукашенко.

Председатель белорусского совмина Александр Турчин во вторник в Минске встретился с литовскими и польскими перевозчиками, которые обратились к Лукашенко с просьбой содействовать урегулированию ситуации с грузовиками с литовской регистрацией. По словам перевозчиков, в среднем стоимость пребывания одного автопоезда на спецстоянке к настоящему времени составила около 16 тысяч евро.