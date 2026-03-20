ФСБ показала кадры задержания агента украинской разведки в ДНР

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания в ДНР агента украинской разведки, который собирался взорвать автомобиль чиновника администрации республики.

ФСБ сообщила о задержании в ДНР россиянина, завербованного спецслужбами Украины . Он в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по его заданию изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства и собирался подорвать автомобиль одного из чиновников администрации ДНР.

Видеоролик начинается с кадров, где показано, как злоумышленник забирает из схрона - дыры в разрушенной кирпичной стене - взрывчатое вещество. Далее демонстрируется сцена его задержания, несколько оперативников надевают ему, лежащему на земле, наручники, и на коленях затаскивают в автомобиль.

Потом показано видео с признаниями задержанного. Он рассказал, что является уроженцем и жителем Мариуполя . Первым заданием, которое он получил от украинских кураторов, была разведка некоторых объектов в городе.

По словам задержанного, место для тайника он выбрал сам. Злоумышленник забрал оттуда комплектующие, а поражающие элементы, шурупы, купил в строительном магазине. После сборки взрывного устройства он некоторое время хранил его дома.