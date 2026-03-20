У агента Киева, планировавшего взорвать автомобиль в ДНР, изъяли бомбу

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 килограмма изъято у задержанного в ДНР агента украинских спецслужб, который собирался взорвать машину чиновника администрации республики, сообщил ЦОС ФСБ в пятницу.