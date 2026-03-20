Макрон назвал условие участия Франции в миссии в Ормузском заливе

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Франция с партнерами готова взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда станет спокойнее, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
"Что касается Ормузского пролива, я вновь заявил, что, как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседании Евросовета.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
