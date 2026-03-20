МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве обсудили возможности и планы развития технологичной среды как для научных команд или малых технологических компаний, так и для крупных игроков ведущих отраслей в рамках Форума технологической инфраструктуры, рассказал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.

Форум технологической инфраструктуры прошел в столице 19 марта. В рамках форума, организованного столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития и Московским инновационным кластером, прошла открытая сессия "Инновационные кластеры: как меняется инфраструктура технологического развития".

"Флагманом столичной промышленности стала особая экономическая зона "Технополис Москва". По поручению мэра Москвы мы строим не просто новые объекты, а площадки для функциональных заказчиков с учетом запроса на сложную инженерию. Например, индустриальный парк "Руднево", который был создан буквально за три года, и сегодня составляет площадь около 500 тысяч квадратных метров. При этом у самих компаний есть потребность не только в квадратных метрах, но и в сопутствующих возможностях объектов", — приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.

Он отметил, что промышленный облик города уже представляет собой целые микрорайоны с развитой производственной, спортивной, социальной и досуговой средой.

По словам Коваленко, площадки особой экономической зоны объединяют широкий перечень предприятий — от корпораций до малых производств из разных отраслей, в том числе фармацевтики, микроэлектроники, электромобилестроения и машиностроения.