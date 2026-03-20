Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
17:00 20.03.2026 (обновлено: 17:01 20.03.2026)
В Москве обсудили возможности и планы развития технологичной среды
В Москве обсудили возможности и планы развития технологичной среды
В Москве обсудили возможности и планы развития технологичной среды

Форум технологической инфраструктуры прошел в Москве

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыЗаместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко на Форуме технологической инфраструктуры
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко на Форуме технологической инфраструктуры
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве обсудили возможности и планы развития технологичной среды как для научных команд или малых технологических компаний, так и для крупных игроков ведущих отраслей в рамках Форума технологической инфраструктуры, рассказал заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко.
Форум технологической инфраструктуры прошел в столице 19 марта. В рамках форума, организованного столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития и Московским инновационным кластером, прошла открытая сессия "Инновационные кластеры: как меняется инфраструктура технологического развития".
"Флагманом столичной промышленности стала особая экономическая зона "Технополис Москва". По поручению мэра Москвы мы строим не просто новые объекты, а площадки для функциональных заказчиков с учетом запроса на сложную инженерию. Например, индустриальный парк "Руднево", который был создан буквально за три года, и сегодня составляет площадь около 500 тысяч квадратных метров. При этом у самих компаний есть потребность не только в квадратных метрах, но и в сопутствующих возможностях объектов", — приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что промышленный облик города уже представляет собой целые микрорайоны с развитой производственной, спортивной, социальной и досуговой средой.
По словам Коваленко, площадки особой экономической зоны объединяют широкий перечень предприятий — от корпораций до малых производств из разных отраслей, в том числе фармацевтики, микроэлектроники, электромобилестроения и машиностроения.
Создание столицей условий для развития индустриального сектора и система мер поддержки обеспечивают рост как количества, так и качества возводимых объектов. Благодаря чему предприятия выпускают продукцию, которая окружает москвичей и гостей столицы в повседневной жизни. В том числе, высокотехнологичные решения, например, лекарства или роботы, а также товары народного потребления — косметика, одежда или игрушки.
 
