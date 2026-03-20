© REUTERS / Gleb Garanich Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина

Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку нефтепровода "Дружба" для оценки реальной ситуации, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт Фицо.

"Никакой мониторинговой комиссии в Бродах не было… Украинская сторона никого не пустила к этому месту. По-прежнему никто не знает, в каком состоянии этот нефтепровод", - сказал журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе премьер, пресс-конференцию которого транслировал словацкий телеканал ТАЗ.

Фицо отметил, что в случае, если "Дружбу" и повредили, то ее нужно восстановить.

"Вместе мы можем этот нефтепровод отремонтировать довольно быстро. Это смешно, что... Зеленский говорит о еще шести неделях", - подчеркнул глава правительства.

Фицо снова выразил уверенность, что глава киевского режима использует тему с нефтепроводом, чтобы повлиять на выборы в Венгрии.