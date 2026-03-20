14:51 20.03.2026
Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо
Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо
Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку нефтепровода "Дружба" для оценки реальной ситуации, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт
Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо

Фицо: Украина никого не подпустила к якобы поврежденному участку "Дружбы"

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку нефтепровода "Дружба" для оценки реальной ситуации, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт Фицо.
В четверг Фицо заявил, что Владимир Зеленский, остановив прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба", пытается таким образом повлиять на выборы в Венгрии, чтобы сменить правительство венгерского премьера Виктора Орбана.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Для кредита ЕС Киеву и открытия "Дружбы" нужна гибкость, заявила Мелони
Вчера, 10:44
"Никакой мониторинговой комиссии в Бродах не было… Украинская сторона никого не пустила к этому месту. По-прежнему никто не знает, в каком состоянии этот нефтепровод", - сказал журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе премьер, пресс-конференцию которого транслировал словацкий телеканал ТАЗ.
Фицо отметил, что в случае, если "Дружбу" и повредили, то ее нужно восстановить.
"Вместе мы можем этот нефтепровод отремонтировать довольно быстро. Это смешно, что... Зеленский говорит о еще шести неделях", - подчеркнул глава правительства.
Фицо снова выразил уверенность, что глава киевского режима использует тему с нефтепроводом, чтобы повлиять на выборы в Венгрии.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Венгрии нужны гарантии, что блокада "Дружбы" не повторится, заявил Орбан
Вчера, 10:10
 
