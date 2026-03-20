Украина никого не пустила к поврежденному участку "Дружбы", заявил Фицо
Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку нефтепровода "Дружба" для оценки реальной ситуации, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт
Фицо: Украина никого не подпустила к якобы поврежденному участку "Дружбы"
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку нефтепровода "Дружба" для оценки реальной ситуации, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт Фицо.
В четверг Фицо
заявил, что Владимир Зеленский
, остановив прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба", пытается таким образом повлиять на выборы в Венгрии
, чтобы сменить правительство венгерского премьера Виктора Орбана
.
"Никакой мониторинговой комиссии в Бродах не было… Украинская сторона никого не пустила к этому месту. По-прежнему никто не знает, в каком состоянии этот нефтепровод", - сказал журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе
премьер, пресс-конференцию которого транслировал словацкий телеканал ТАЗ.
Фицо отметил, что в случае, если "Дружбу" и повредили, то ее нужно восстановить.
"Вместе мы можем этот нефтепровод отремонтировать довольно быстро. Это смешно, что... Зеленский говорит о еще шести неделях", - подчеркнул глава правительства.
Фицо снова выразил уверенность, что глава киевского режима использует тему с нефтепроводом, чтобы повлиять на выборы в Венгрии.
Украина
остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию
и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.