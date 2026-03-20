14:32 20.03.2026
Зеленский в вопросе с нефтью играет с ЕК, как кошка с мышью, заявил Фицо
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в вопросе возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" играет с Европейской комиссией, как кошка с мышью, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"На вчерашних переговорах нас снова заверили, что (Европейская - ред.) комиссия совместно с председателем Европейского совета ведут коммуникацию с украинской стороной и просят провести инспекционный визит (для осмотра нефтепровода "Дружба" - ред.). У меня такое чувство, что Зеленский играется с ними, как кошка с мышью, делает с ними то, что хочет", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пресс-конференцию транслировал словацкий телеканал ТАЗ в пятницу.
"Факт заключается в том, что он не уступил ни на сантиметр, по-прежнему наносит серьезный экономический ущерб Словакии, так же как и Венгрии", - добавил словацкий премьер.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
