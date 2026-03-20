17:42 20.03.2026
Филиппины впервые за пять лет импортируют российскую нефть, пишут СМИ
2026-03-20T17:42:00+03:00
Филиппины впервые за пять лет импортируют российскую нефть, пишут СМИ

Reuters: Филиппины впервые за пять лет импортируют российскую нефть

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Филиппины на следующей неделе впервые с 2021 года импортируют российскую нефть, судно с примерно 750 тысячами баррелей нефти на борту, загруженное в российском порту Козьмино на Дальнем Востоке, уже направляется в терминал Батаан на Филиппинах, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные источников.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за нападения США и Израиля на Иран, что привело к фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. США в попытке сбить цены сначала вывели из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
"Филиппины на следующей неделе впервые за пять лет импортируют российскую нефть... Судно со 100 тысячами метрических тонн (около 750 тысяч баррелей) нефти марки ESPO Blend на борту, загруженное в российском порту Козьмино на Дальнем Востоке, направляется в терминал Батаан в Лимае (муниципалитет в филиппинской провинции Батаан - ред.)", - пишет Рейтер со ссылкой на источники.
По информации агентства, эта нефть предназначена для нефтеперерабатывающего завода в Батаане, крупнейшего в стране, принадлежащего корпорации Petron.
"Последний раз Филиппины импортировали российскую нефть в 2021 году, когда приобрели партию сахалинской нефти марки "Сокол", - пишет Рейтер.
Конгресс Филиппин ранее в марте одобрил законопроект, предоставляющий президенту полномочия временно отменять или снижать налог на топливо на срок до шести месяцев на фоне роста цен на энергоносители из-за обострения на Ближнем Востоке.
