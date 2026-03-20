В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров
В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров - РИА Новости, 20.03.2026
В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров
Распространяемое в Новосибирской области письмо ветврачам якобы от имени Россельхознадзора, в котором предписывается прекратить выезды ветеринарных специалистов РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:45:00+03:00
2026-03-20T11:45:00+03:00
2026-03-20T11:46:00+03:00
общество, новосибирская область, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Общество, Новосибирская область, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров
В Новосибирской области назвали письмо о запрете выездов ветеринаров фейком
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Распространяемое в Новосибирской области письмо ветврачам якобы от имени Россельхознадзора, в котором предписывается прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, является фейком, сообщило ведомство.
"Фейковый документ был разослан в адрес руководителей ветеринарных клиник, ветеринарных учреждений, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность на территории Новосибирской области
. В поддельном письме от имени Россельхознадзора
адресатам предписывается немедленно прекратить выезды ветеринарных специалистов к животным вне стационаров, а также в срочном порядке - до 20 марта - направить подробные отчеты обо всех выездах специалистов, включая персональные данные, адреса, сведения о животных и проведенных манипуляциях, на указанный электронный адрес", - говорится в сообщении
.
В ведомстве подчеркнули, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
не подписывал подобных документов. Там призвали игнорировать указания, содержащиеся в подделке, не направлять никакие сведения по указанным контактам и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, поскольку пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, говорил Данкверт.