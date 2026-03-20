В Новосибирской области опровергли сообщения о запрете выездов ветеринаров

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, поскольку пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, говорил Данкверт.