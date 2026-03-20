Экс-главе ФБР выписали повестку после угроз Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Бывшему главе ФБР Джеймсу Коми, которого президент США Дональд Трамп требовал привлечь к ответственности в связи с опровергнутой теорией о якобы его связях с РФ, выписали повестку к следователям, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Бывший директор ФБР Джеймс Коми получил повестку в суд в рамках масштабного расследования, которое проводит назначенный Трампом федеральный прокурор во Флориде", – передает телеканал.
В общей сложности в рамках расследования было отправлено более 130 повесток, сообщил один из источников NBC.
Еще в августе генпрокурор Пэм Бонди поручила минюсту разобраться со слухами и о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Обычно дела десятилетней давности неподсудны, срок давности – 5 лет, отмечают СМИ. Со слов источников телеканала, сторонники Трампа называют это дело "грандиозным заговором".
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
