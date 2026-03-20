16:20 20.03.2026
Истребители F-35 будут поставляться в США без радаров, пишут СМИ
Breaking Defense: F-35 будут поставляться в ВС США без радаров

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35
Американский истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Новейшие американские истребители F-35 с этой осени будут поставляться в вооруженные силы без радиолокационных установок из-за неготовности модернизированных радаров, что пока не позволит использовать эти самолеты в боевых действиях, пишет портал Breaking Defense со ссылкой на информированные источники.
"Дело в модернизированном радаре под названием APG-85. Его размер отличается от нынешнего APG-81, так что предназначенные под него самолеты оснащены новой перегородкой (под радар в носовой части – ред.). Пентагон пытался совместить по времени внедрение радара с уже запущенным производством партии истребителей под номером Lot 17, но задержки с радаром означают, что эти самолеты будут готовы раньше, чем APG-85", - говорится в материале.
При этом предыдущую версию радара нельзя установить в новую носовую часть, уточняет издание.
"В лучшем случае новый, переделанный радар будет готов в следующем году. Это значит, что это затронет только небольшое количество самолетов. Но если задержки с радаром будут и дальше, что уже больше сотни машин может быть поставлено с болванкой там, где должен находиться новый радар", - сказано в статье.
При этом самолеты смогут летать, их можно будет использовать для обучения, но не в бою.
Контракт Пентагона с производителем F-35 на партию Lot 17 предполагал поставку 126 машин. Две следующих законтрактованных партии под обозначениями Lot 18 И Lot 19 состоят из 148 машин каждая, напоминает портал.
