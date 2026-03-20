https://ria.ru/20260320/f-35-2081994331.html
Истребители F-35 будут поставляться в США без радаров, пишут СМИ
Истребители F-35 будут поставляться в США без радаров, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2026
Истребители F-35 будут поставляться в США без радаров, пишут СМИ
Новейшие американские истребители F-35 с этой осени будут поставляться в вооруженные силы без радиолокационных установок из-за неготовности модернизированных... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:20:00+03:00
2026-03-20T16:20:00+03:00
2026-03-20T16:20:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477751_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_fc85b636037f5700a0be97d9280b22d4.jpg
https://ria.ru/20260315/po-2080823126.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079893124.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998477751_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6e1a78f52f974b119ce7522f0c42a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, f-35
В мире, Министерство обороны США, F-35
Истребители F-35 будут поставляться в США без радаров, пишут СМИ
Breaking Defense: F-35 будут поставляться в ВС США без радаров
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Новейшие американские истребители F-35 с этой осени будут поставляться в вооруженные силы без радиолокационных установок из-за неготовности модернизированных радаров, что пока не позволит использовать эти самолеты в боевых действиях, пишет портал Breaking Defense
со ссылкой на информированные источники.
"Дело в модернизированном радаре под названием APG-85. Его размер отличается от нынешнего APG-81, так что предназначенные под него самолеты оснащены новой перегородкой (под радар в носовой части – ред.). Пентагон
пытался совместить по времени внедрение радара с уже запущенным производством партии истребителей под номером Lot 17, но задержки с радаром означают, что эти самолеты будут готовы раньше, чем APG-85", - говорится в материале
.
При этом предыдущую версию радара нельзя установить в новую носовую часть, уточняет издание.
"В лучшем случае новый, переделанный радар будет готов в следующем году. Это значит, что это затронет только небольшое количество самолетов. Но если задержки с радаром будут и дальше, что уже больше сотни машин может быть поставлено с болванкой там, где должен находиться новый радар", - сказано в статье.
При этом самолеты смогут летать, их можно будет использовать для обучения, но не в бою.
Контракт Пентагона с производителем
F-35 на партию Lot 17 предполагал поставку 126 машин. Две следующих законтрактованных партии под обозначениями Lot 18 И Lot 19 состоят из 148 машин каждая, напоминает портал.