ЕС может отложить отказ от российской нефти, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Евросоюз может перенести срок отказа от российской нефти, пишет Bloomberg.
«
"Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики. <...> Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен", — говорится в публикации со ссылкой на источники.
Во вторник Reuters передавал, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российского углеводородного сырья. По данным европейских чиновников, инициативу выдвинут после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.