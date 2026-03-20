https://ria.ru/20260320/evrosoyuz-2081935877.html
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты - РИА Новости, 20.03.2026
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты
Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:47:00+03:00
2026-03-20T13:47:00+03:00
2026-03-20T13:47:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саудовская аравия, евросоюз, сша
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Евросоюз, США
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты
РИА Новости: ЕС в январе не импортировал российские нефтепродукты
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС
впервые с 1999 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России
нефтепродукты. За предыдущий месяц объем импорта составил 22,3 миллиона долларов.
Стоит отметить, ежемесячный объем закупок нефтепродуктов Евросоюзом у России обычно превышает один-два десятка миллионов евро. Однако в начале года объем поставок резко сокращается. Так, в январе 2025 года он составлял лишь 20,8 тысячи евро.
Всего за прошлый год ЕС купил у РФ нефтепродуктов на 166,8 миллиона евро - в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году.
По итогам января 2026 года крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в ЕС стали Саудовская аравия
(877,5 миллиона евро), США
(725 миллионов), Великобритания
(346,7 миллиона), Индия
(263,4 миллиона) и Сингапур
(216,2 миллиона).