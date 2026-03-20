ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты - РИА Новости, 20.03.2026
13:47 20.03.2026
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты - РИА Новости, 20.03.2026
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты
Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:47:00+03:00
2026-03-20T13:47:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
экономика, россия, саудовская аравия, евросоюз, сша
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, Евросоюз, США
ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты

РИА Новости: ЕС в январе не импортировал российские нефтепродукты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС впервые с 1999 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России нефтепродукты. За предыдущий месяц объем импорта составил 22,3 миллиона долларов.
Стоит отметить, ежемесячный объем закупок нефтепродуктов Евросоюзом у России обычно превышает один-два десятка миллионов евро. Однако в начале года объем поставок резко сокращается. Так, в январе 2025 года он составлял лишь 20,8 тысячи евро.
Всего за прошлый год ЕС купил у РФ нефтепродуктов на 166,8 миллиона евро - в 1,9 раза меньше, чем в 2024 году.
По итогам января 2026 года крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в ЕС стали Саудовская аравия (877,5 миллиона евро), США (725 миллионов), Великобритания (346,7 миллиона), Индия (263,4 миллиона) и Сингапур (216,2 миллиона).
