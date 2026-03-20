ЕС в январе впервые в истории не импортировал российские нефтепродукты

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Поставок нефтепродуктов из России в Евросоюз не было в январе этого года впервые за все время торговли двух сторон, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.

Так, согласно опубликованной в пятницу статистике, в январе этого года ЕС впервые с 1999 года (более ранних данных о торговле нет) не импортировал из России нефтепродукты. За предыдущий месяц объем импорта составил 22,3 миллиона долларов.

Стоит отметить, ежемесячный объем закупок нефтепродуктов Евросоюзом у России обычно превышает один-два десятка миллионов евро. Однако в начале года объем поставок резко сокращается. Так, в январе 2025 года он составлял лишь 20,8 тысячи евро.