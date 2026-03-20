ЕС призвал к мораторию на удары по объектам энергетики на Ближнем Востоке
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС в итоговом заявлении по итогам заседания Евросовета призывают к мораторию на удары по объектам энергетики и водоснабжения на Ближнем Востоке.
"В этой связи он (Евросовет – ред.) призывает к мораторию на удары по объектам энергетики и водоснабжения. Европейский совет выражает сожаление в связи с гибелью мирных жителей и внимательно следит за далеко идущими последствиями боевых действий, включая влияние на экономическую стабильность", - сказано в документе.
В четверг иранские СМИ и власти сообщили об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности месторождение "Южный Парс" и промышленную зону Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс".
