ЕС заявил, что готов участвовать в миссии в Ормузском проливе

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, только когда для этого появятся условия, говорится в итоговом заявлении лидеров Евросоюза по итогам заседании Евросовета.
"Европейский совет также приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий", - сказано в документе.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
