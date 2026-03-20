СМИ сравнили обострение отношений Украины и ЕС с ссорой влюбленных - РИА Новости, 20.03.2026
10:57 20.03.2026
СМИ сравнили обострение отношений Украины и ЕС с ссорой влюбленных
СМИ сравнили обострение отношений Украины и ЕС с ссорой влюбленных

Economist: раскол в отношениях Украины и ЕС напоминает ссору влюбленных

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Обострение геополитических отношений наблюдается между Киевом и Европой, оно похоже на "ссору влюбленных", пишет журнал Economist.
Издание указывает, что разногласия в отношениях Украины и ЕС стали достоянием общественности: стороны демонстрируют резкость в общении друг с другом, более того, обмениваются обвинениями в шантаже.
"После четырех лет практически супружеской солидарности Украина и ее европейские партнеры переживают период супружеского спора", - говорится в материале.
Журнал в заголовке статьи характеризует обострение отношений между Киевом и Европой как геополитическую "ссору влюбленных".
Владимир Зеленский в начале марта начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Европейская комиссия считает угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми.
