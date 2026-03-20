09:42 20.03.2026
Саммит ЕС обнажил его бессилие в ситуации с Украиной и с Ираном, пишут СМИ
Politico: саммит ЕС обнажил его бессилие в ситуации с Украиной и с Ираном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Саммит Евросоюза продемонстрировал бессилие ЕС в отношении конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана, они не смогли что-либо предпринять ни по одной из этих тем повестки встречи, пишет газета Politico.
Очередной саммит ЕС проходил в четверг в Брюсселе.
Премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Орбан покинул Брюссель после саммита ЕС в приподнятом настроении, пишут СМИ
Вчера, 09:27
"На фоне бушующих конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине саммит в Брюсселе лишь обнажил бессилие Европы... Редко когда неспособность блока взять на себя ведущую роль в международных делах была столь очевидной", - пишет издание.
Как отмечает газета, по совершенно разным причинам лидеры ЕС оказались парализованы, будучи не в состоянии что-либо предпринять ни по одному из этих вопросов. Что касается ситуации с Ираном, европейские лидеры обнаружили, что у них мало рычагов влияния и воли для существенного вмешательства. Попытки же согласовать Украине кредит в 90 миллиардов евро также не увенчались успехом из-за внутренних разногласий.
"К концу переговоров лидеры ЕС пришли к отрезвляющему выводу: у Европы практически нет ни власти, ни желания влиять на ход событий", - подчеркивает издание.
