Европа в панике. Энергетический шок, а денег — ноль

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на газ и нефть, что наносит серьезный ущерб экономике ЕС. А денег для смягчения удара там нет: госдолг у многих стран и так уже на беспрецедентно высоком уровне. Что собираются предпринять в Старом Свете — в материале РИА Новости.
Ресурсов нет
Нефть дороже 100 долларов за баррель, газ — 600 за тысячу кубов.
"Политики пытаются оказать помощь, но их возможности более ограничены, чем четыре года назад", — пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В 2022-м, когда цены на энергоносители в ЕС зашкаливали из-за разрыва с Россией, на поддержку населения и бизнеса выделяли миллиарды евро. Теперь так не получится.
Госдолг с тех пор вырос. В частности, у Франции — рекордный за шестьдесят лет. Стоимость заимствований также увеличилась.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, первые десять дней конфликта на Ближнем Востоке уже обошлись налогоплательщикам в дополнительные три миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Проблемы с экономикой неизбежны.
А во многих странах и без того ускорилась инфляция, рост ВВП замедлился, говорит доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива
Пострадает все
Логистика резко подорожала. В аграрном секторе подскочили расходы на удобрения и дизельное топливо.
"Давление на фермерские хозяйства обернется ростом цен на продукты", — предупреждает гендиректор крупной машиностроительной компании Claas Ян-Хендрик Мор.
Повышение тарифов на электричество заметно увеличит производственные затраты в энергоемких отраслях — металлургии, машиностроении. Из-за высоких нефтяных котировок пострадают НПЗ, указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
И добавляет: если конфликт затянется более чем на полтора-два месяца, возможны необратимые последствия — банкротство компаний, всплеск безработицы, социальные трудности.
При нефти дороже 125 долларов за баррель европейскую экономику ждет рецессия, полагает британский экономист Нил Ширинг.
При этом к российским энергоресурсам в ЕС возвращаться не хотят. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что это стало бы стратегической ошибкой.
А еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен и вовсе требует отменить исключение, сделанное для Венгрии и Словакии.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Где взять деньги?
Таким образом, у Европы остается только два варианта: болезненная экономия с урезанием инвестиций, социальной поддержки либо дальнейшее наращивание и без того большого госдолга, подчеркивает Ковригин.
При первом варианте, по его словам, пострадают прежде всего инвестиционные программы (инфраструктурные проекты, "зеленый переход", модернизация энергетики), а также социальные (стимулирование занятости, региональное выравнивание, образование, здравоохранение).
"Вряд ли при нынешней политической риторике тронут оборонные расходы", — добавляет эксперт.
Второй вариант, по его мнению, менее вероятен — европейские лидеры должны понимать системность экономики. При наращивании долга расходы на его обслуживание могут расти лавинообразно — ускоряется инфляция, повышается доходность гособлигаций и выплаты по ним. Это очень опасно.
Война на Ближнем Востоке поставила Европу в сложную ситуацию, в которой любое решение приведет к негативным последствиям.
Флаги США и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС