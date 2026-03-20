МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Евросоюзу, вероятно, придётся прибегнуть к другому варианту финансирования Киева на фоне вето Венгрии и Словакии по кредиту, пишет газета Wall Street Journal.
"Чиновники Европейского союза сохраняют надежду на то, что они смогут выйти из тупиковой ситуации в ближайшие дни. Однако Украине нужны деньги в течение нескольких недель для поддержания работы правительства, поэтому, если решение не будет найдено, чиновники ЕС, вероятно, будут вынуждены прибегнуть к другим краткосрочным вариантам финансирования Украины", - говорится в сообщении.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которого - шантаж.