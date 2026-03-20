Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Гибель ряда членов руководства Ирана в результате атак США и Израиля привела к консолидации иранского общества и сплотила граждан вокруг власти перед лицом внешней угрозы, считает Джо Кент, ранее покинувший пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.

По его словам, подобные действия создают эффект "сплочения вокруг флага", при котором население, ранее недовольное социально-экономической ситуацией в республике, начинает поддерживать руководство страны на фоне внешней угрозы.

"Это создает сценарий "сплочения вокруг флага", когда иранцы, которые месяц назад могли выходить на улицы из-за стоимости жизни и быть готовы к протестам, теперь объединяются вокруг власти", - отметил он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона. Ранее Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана

Экс-чиновник также подчеркнул, что убийство членов иранского руководства, включая верховного лидера, не ослабляет систему власти, а, напротив, способствует ее консолидации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских.