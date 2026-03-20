Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану
Гибель ряда членов руководства Ирана в результате атак США и Израиля привела к консолидации иранского общества и сплотила граждан вокруг власти перед лицом... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:30:00+03:00
2026-03-20T10:50:00+03:00
Кент: удары по Ирану приводят к консолидации общества вокруг власти
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Гибель ряда членов руководства Ирана в результате атак США и Израиля привела к консолидации иранского общества и сплотила граждан вокруг власти перед лицом внешней угрозы, считает Джо Кент, ранее покинувший пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.
По его словам, подобные действия создают эффект "сплочения вокруг флага", при котором население, ранее недовольное социально-экономической ситуацией в республике, начинает поддерживать руководство страны на фоне внешней угрозы.
"Это создает сценарий "сплочения вокруг флага", когда иранцы, которые месяц назад могли выходить на улицы из-за стоимости жизни и быть готовы к протестам, теперь объединяются вокруг власти", - отметил он в YouTube-подкасте
американского журналиста Скотта Хортона. Ранее Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана
.
Экс-чиновник также подчеркнул, что убийство членов иранского руководства, включая верховного лидера, не ослабляет систему власти, а, напротив, способствует ее консолидации.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. В стране объявлен 40-дневный траур. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани
, министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани
.