Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 20.03.2026 (обновлено: 10:50 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/eks-glava-2081881165.html
Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану
Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану - РИА Новости, 20.03.2026
Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану
Гибель ряда членов руководства Ирана в результате атак США и Израиля привела к консолидации иранского общества и сплотила граждан вокруг власти перед лицом... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:30:00+03:00
2026-03-20T10:50:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260320/kent-2081882913.html
https://ria.ru/20260319/smi-2081608852.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экс-глава Нацразведки США рассказал о последствиях ударов по Ирану

Кент: удары по Ирану приводят к консолидации общества вокруг власти

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Гибель ряда членов руководства Ирана в результате атак США и Израиля привела к консолидации иранского общества и сплотила граждан вокруг власти перед лицом внешней угрозы, считает Джо Кент, ранее покинувший пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.
По его словам, подобные действия создают эффект "сплочения вокруг флага", при котором население, ранее недовольное социально-экономической ситуацией в республике, начинает поддерживать руководство страны на фоне внешней угрозы.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент
Вчера, 10:38
"Это создает сценарий "сплочения вокруг флага", когда иранцы, которые месяц назад могли выходить на улицы из-за стоимости жизни и быть готовы к протестам, теперь объединяются вокруг власти", - отметил он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона. Ранее Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана.
Экс-чиновник также подчеркнул, что убийство членов иранского руководства, включая верховного лидера, не ослабляет систему власти, а, напротив, способствует ее консолидации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Джо Кент - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран
19 марта, 08:50
 
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала