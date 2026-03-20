В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ-2026
Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года стартовал 20 марта в 70 регионах России.
2026-03-20T00:30:00+03:00
Досрочный период ЕГЭ-2026 стартовал в 70 регионах России
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года стартовал 20 марта в 70 регионах России.
Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники текущего года, студенты техникумов и колледжей, а также те, кто получает среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.
Досрочный период начинается с экзаменов по географии и литературе. 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку, 27 марта – ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, 31 марта – по биологии, физике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 3 апреля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 7 апреля – ЕГЭ по информатике и обществознанию, 10 апреля – по истории и химии. С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.