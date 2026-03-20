Сертификацию двигателя для SJ-100 запланировали на апрель

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сертификация двигателя ПД-8 для самолёта SJ-100 запланирована на апрель текущего года, сообщается в материалах Росавиации, представленных на итоговой коллегии Минтранса РФ.

"ПД-8 - завершение (сертификация - ред.) апрель 2026", - говорится в презентации агентства.