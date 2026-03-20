В ДНР три человека погибли в результате ДТП с иномаркой

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Три человека погибли в поселке городского типа Володарское в ДНР из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщило МВД по республике.

МВД добавило, что, по предварительным данным, 25-летний водитель Mercedes-Benz не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и перевернулся. Водитель и два пассажира погибли, уточнило министерство.