В массовом ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Двадцать пять машин получили повреждения в ДТП на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток под Уссурийском, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.