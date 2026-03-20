17:31 20.03.2026
Аэропорт Домодедово продлил права на товарные знаки
Аэропорт "Домодедово" продлил права на два товарных знака с названием авиагавани на русском и английском языках, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 20.03.2026
Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" продлил права на два товарных знака с названием авиагавани на русском и английском языках, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, действие исключительных права на товарные знаки "Домодедово Московский аэропорт" и Domodedovo Moscow Airport истекло в феврале. Однако компания "Эрпорт менеджмент компани лимитед", управляющая аэропортом, подала заявление в Роспатент, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение и продлило действие знаков до февраля 2036 года.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.​​
