В Домодедово спасли двух кошек, оставшихся в горящей квартире

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двух кошек, оставшихся после эвакуации людей в горящей квартире многоэтажного жилого дома, спасли в подмосковном Домодедово. Надышавшихся угарным газом хвостатых передали бригаде скорой помощи, сообщает региональный главк МЧС России.

"Здание оказалось разноуровневым — горящая квартира находится фактически на 15-м этаже. Люди эвакуировались сами, но внутри остались двое беззащитных существ. Эти слова от жильцов меняют тактику", — говорится в сообщении

Как рассказали в главке, первое подразделение моментально поднялось на этаж и подключилось к пожарному крану — давление в сети оперативно повысила управляющая компания. Пока одни спасатели готовились к тушению, другие прокладывали резервную линию.

"Они нашли их в дыму. ‍Кошки были в сознании, но одна сильно надышалась угарным газом. Счет шел на минуты", — отмечают спасатели.

Они передали хвостатых прямо в руки бригаде скорой помощи, где им тут же дали подышать кислородом. Тем временем пожар был полностью ликвидирован.