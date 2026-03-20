В Домодедово спасли двух кошек, оставшихся в горящей квартире
Двух кошек, оставшихся после эвакуации людей в горящей квартире многоэтажного жилого дома, спасли в подмосковном Домодедово. Надышавшихся угарным газом... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T17:54:00+03:00
https://ria.ru/20260306/koshka-2078929086.html
МЧС спасло двух кошек из горящей квартиры в Домодедово
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двух кошек, оставшихся после эвакуации людей в горящей квартире многоэтажного жилого дома, спасли в подмосковном Домодедово. Надышавшихся угарным газом хвостатых передали бригаде скорой помощи, сообщает региональный главк МЧС России.
"Здание оказалось разноуровневым — горящая квартира находится фактически на 15-м этаже. Люди эвакуировались сами, но внутри остались двое беззащитных существ. Эти слова от жильцов меняют тактику", — говорится в сообщении
.
Как рассказали в главке, первое подразделение моментально поднялось на этаж и подключилось к пожарному крану — давление в сети оперативно повысила управляющая компания. Пока одни спасатели готовились к тушению, другие прокладывали резервную линию.
"Они нашли их в дыму. Кошки были в сознании, но одна сильно надышалась угарным газом. Счет шел на минуты", — отмечают спасатели.
Они передали хвостатых прямо в руки бригаде скорой помощи, где им тут же дали подышать кислородом. Тем временем пожар был полностью ликвидирован.
"Пострадавших среди людей нет, а две кошки получили второй день рождения благодаря слаженной работе и неравнодушию", — заключили в МЧС Подмосковья
.