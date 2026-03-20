Рейтинг@Mail.ru
В Домодедово спасли двух кошек, оставшихся в горящей квартире - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:42 20.03.2026 (обновлено: 17:54 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/domodedovo-2081915698.html
В Домодедово спасли двух кошек, оставшихся в горящей квартире
Двух кошек, оставшихся после эвакуации людей в горящей квартире многоэтажного жилого дома, спасли в подмосковном Домодедово. Надышавшихся угарным газом...
2026-03-20T12:42:00+03:00
2026-03-20T17:54:00+03:00
хорошие новости
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081915192_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_48940bcfd0123685990cc4fa2b3045d3.jpg
https://ria.ru/20260306/koshka-2078929086.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081915192_0:0:376:281_1920x0_80_0_0_c9d00cb0e8311d2ff4815654693209e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Медиа/TelegramСпасенная кошка, оставшаяся после эвакуации людей в горящей квартире в подмосковном Домодедово
Спасенная кошка, оставшаяся после эвакуации людей в горящей квартире в подмосковном Домодедово
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Двух кошек, оставшихся после эвакуации людей в горящей квартире многоэтажного жилого дома, спасли в подмосковном Домодедово. Надышавшихся угарным газом хвостатых передали бригаде скорой помощи, сообщает региональный главк МЧС России.
"Здание оказалось разноуровневым — горящая квартира находится фактически на 15-м этаже. Люди эвакуировались сами, но внутри остались двое беззащитных существ. Эти слова от жильцов меняют тактику", — говорится в сообщении.
Как рассказали в главке, первое подразделение моментально поднялось на этаж и подключилось к пожарному крану — давление в сети оперативно повысила управляющая компания. Пока одни спасатели готовились к тушению, другие прокладывали резервную линию.
"Они нашли их в дыму. ‍Кошки были в сознании, но одна сильно надышалась угарным газом. Счет шел на минуты", — отмечают спасатели.
Они передали хвостатых прямо в руки бригаде скорой помощи, где им тут же дали подышать кислородом. Тем временем пожар был полностью ликвидирован.
"Пострадавших среди людей нет, а две кошки получили второй день рождения благодаря слаженной работе и неравнодушию", — заключили в МЧС Подмосковья.
Хорошие новостиРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала