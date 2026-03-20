Додон прокомментировал решение о денонсации соглашения с СНГ в Молдавии

КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Власти Молдавии совершают большую стратегическую ошибку, денонсируя базовые соглашения с СНГ, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон.
Парламент в пятницу одобрил в первом чтении проект денонсации соглашения о создании СНГ.
"Денонсация базовых соглашений с СНГ - большая стратегическая ошибка Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Это решение не имеет ничего общего с национальными интересами Молдавии и граждан", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что социалисты, понимая важность сотрудничества с СНГ, продолжат развивать народную дипломатию и межпарламентские связи, добиваться восстановления стратегических отношений с Россией и странами Содружества.
"После смены власти мы восстановим соглашения и полноценное участие в СНГ и будем активно использовать площадки Евразийского экономического союза, где мы с 2018 года имеем статус наблюдателя, для продвижения наших экономических интересов", - пообщещал Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же они заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.