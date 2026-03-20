Адвокат Гречушкина раскрыла подробности дела, рассматривавшегося в Болгарии - РИА Новости, 20.03.2026
Болгарский суд рассматривал не дело о взрыве в Бейруте по существу, а лишь вопрос экстрадиции в Ливан россиянина Игоря Гречушкина, рассказала РИА Новости его...
2026-03-20T09:09:00+03:00
Димитрова: в Болгарии рассматривали не взрыв в Бейруте, а экстрадицию Гречушкина
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Болгарский суд рассматривал не дело о взрыве в Бейруте по существу, а лишь вопрос экстрадиции в Ливан россиянина Игоря Гречушкина, рассказала РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.
Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.
"Следует подчеркнуть, что болгарский суд не рассматривал дело Гречушкина по существу, то есть не устанавливал его виновность или невиновность. Суд должен был решить только вопрос о наличии всех предусмотренных законом оснований для его экстрадиции в Ливан", - сказала Димитрова агентству.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра
. В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан
, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.