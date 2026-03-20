Адвокат Гречушкина раскрыла подробности дела, рассматривавшегося в Болгарии

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Болгарский суд рассматривал не дело о взрыве в Бейруте по существу, а лишь вопрос экстрадиции в Ливан россиянина Игоря Гречушкина, рассказала РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.

Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.

"Следует подчеркнуть, что болгарский суд не рассматривал дело Гречушкина по существу, то есть не устанавливал его виновность или невиновность. Суд должен был решить только вопрос о наличии всех предусмотренных законом оснований для его экстрадиции в Ливан", - сказала Димитрова агентству.

Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола . Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии , куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра . В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан , а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.