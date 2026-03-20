Врач предупредила об опасных побочных эффектах детокс-диет - РИА Новости, 20.03.2026
03:43 20.03.2026
Врач предупредила об опасных побочных эффектах детокс-диет
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Детокс-диеты, в том числе джусинг, нельзя практиковать длительное время, они могут иметь опасные побочные эффекты для здоровья, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
Джусинг - диета, основанная на употреблении свежевыжатых соков из овощей и фруктов, которыми заменяется обычная пища.
"Джусинг следует практиковать только на короткий период времени. Он может привести к дефициту незаменимых аминокислот, а также липидов, необходимых для построения клеточных мембран", - сказала собеседница.
По ее словам, джусинг, или соковый детокс, не рекомендуется как долгосрочная программа для похудения. Максимум - от одного до семи дней. Среди ее недостатков - отсутствие в соках белков и жиров, необходимых для метаболических процессов, и уменьшение клетчатки, необходимой для регулярного стула. Кроме того, сахар и кислоты, содержащиеся в соках, разъедают эмаль зубов и провоцируют кариес.
"Важно помнить, что детокс-диеты могут иметь опасные побочные эффекты, повлиять на регулирование сахара в крови и вызывать дисбаланс электролитов. Официальная медицина не признает детокс-программы, так как в норме очищение организма предусмотрено его физиологическими особенностями - через печень, кишечник и почки. Перед проведением детокс-диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом", - отметила Боровская.
Врач добавила, что риски также есть в вегетарианстве и веганстве. Они чреваты дефицитом железа и витаминов группы В, в частности В12.
